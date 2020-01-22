СБУ Баканова не нашло в действиях луганского экс-нардепа Струка призывов к изменению или свержению конституционного строя

СБУ не нашла в действиях луганского экс-нардепа Струка призывов к изменению или свержению конституционного строя. Об этом сообщил адвокат Маси Найем на своей странице в Фейсбук.

«Недавно был на личном приеме у председателя Службы безопасности Украины, господина Баканова.

Мы обсудили проблемные вопросы уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Украины Струк Владимир Алексеевич, который в 2014 году принимал активное участие в создании так называемой «ЛНР». В этом деле мы представляем интересы заявителя, Денис Казанский.

Целью нашей встречи было довести до руководства СБУ информацию о бездеятельности по двум уголовным производствах, фигурантом которых является бывший народный депутат. Цель была достигнута.

По производствам и причинам обращения:

первое уголовное производство по фактам причастности Струка В.А. к участию в создании «ЛНР» было открыто еще в 2014 году. Почти за 6 лет в данном производстве не было сообщено о подозрении ни одной лицу, было объяснено тем, что в СБУ отсутствуют достаточные доказательства;

второе уголовное производство по фактам совершения Струком В.А. действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти открытое уже по нашему заявлению в 2019 году.

Тогда в уголовные производства нами были добавлены видеозаписи и показания свидетелей, которые подтверждали факт участия Струка В.А. в создании и активной поддержке «ЛНР», однако никакой активизации досудебных расследований в данных процессах не наступило.

Ответ по результатам приема нам предоставили достаточно быстро — менее чем через месяц. В ответе нам сообщили, что по результатам лингвистической экспертизы предоставляемых нами видео, любых призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя в действиях Струка В.А. установлено не было» — написал Маси Найем.