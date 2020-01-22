Жители двух улиц в Золотое 10 дней жили без электроэнергии из-за минометного обстрела

Энергетики Луганщины сегодня выполняют аварийно-восстановительные работы на поврежденной минометным обстрелом линии электроснабжения ВЛ-0,4 кВ на одной из улиц Золотого-4, Попаснянского района. Жители этого населенного пункта оставались без света с 18 января.

Как сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения, со стороны «ЛЭО» получено согласие на поданную заявку по соблюдению «режима тишины» у Командующего объединенных сил, двустороннего Центра координации и контроля огня, Гражданско-военного сотрудничества и Гражданско-военной администрации с привлечением мониторинговой группы ОБСЕ.

Будем надеяться, что «режим тишины» не будет нарушен и энергетикам удастся выполнить необходимые работы, вернуть свет жителям Золотого и самим вернуться домой невредимыми.

Напомним, из-за несоблюдения «режима тишины» 19 января, аварийно-восстановительной бригаде энергетиков, которая пыталась выполнить ремонт в Золотом-4, не удалось завершить необходимые работы. Начался интенсивный обстрел в этом районе со стороны российских террористов и работы были прекращены из-за угрозы жизням сотрудников ЛЭО.