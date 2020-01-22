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Российские террористы не пускают ОБСЕ в зону разведения сил в Донецкой области

Сегодня, 12:42 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных воспрепятствование исполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии у участков разведения сил и средств со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
В ежедневном отчете от 27 января 2020 СММ ОБСЕ информирует, что 25 и 26 января на блокпосту примерно в 3 км севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований Российской Федерации вновь запретили патрулю Миссии проезд на юг в направлении участка разведения в районе Петровского. Ограничение свободы передвижения патрулей СММ фиксируются ежедневно в течение недели.
Кроме того, в эти дни, пролетая над населенным пунктом Петровское, БПЛА СММ малого радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS (по оценке, вероятно вследствие глушения).
Такие действия могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушение Минских договоренностей.
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми.


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