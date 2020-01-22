В Украине посчитали переселенцев на январь 2020 года

На 27 января 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 437 406 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Такую информацию опубликовал официальный сайт Кабинета Министров Украины.

Нибоьшее количество переселенцев зарегистрировано в Донецкой, Луганской Киевской и Харьковской областях. Наименьшее - в Тернопольской, Ровенской и Волынской.