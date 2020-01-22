В Украине посчитали переселенцев на январь 2020 года

В Украине посчитали переселенцев на январь 2020 годаСегодня, 12:16
На 27 января 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, учтено 1 437 406 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым.
Такую информацию опубликовал официальный сайт Кабинета Министров Украины.
Нибоьшее количество переселенцев зарегистрировано в Донецкой, Луганской Киевской и Харьковской областях. Наименьшее - в Тернопольской, Ровенской и Волынской.