Почему за убитых Россией мирных жителей платит компенсацию Украина

В январе 2020 года две семьи переселенцев из Донбасса, у которых вследствие обстрелов погибли родные, при помощи правозащитников добились в суде возмещения морального вреда. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на захист».

Как сообщили в БФ, подобные иски часто сталкиваются с непониманием — достаточно зайти на страницу фонда в Фейсбук, чтобы убедиться в этом. Один из часто повторяющихся вопросов: Почему подали иск к государству Украина, если в смерти людей виновна Российская федерация, обстреливающая дома мирных жителей и убивающая их?

Специалисты фонда «Право на захист», работающего под эгидой ООН, постарались ответить на эти вопросы. Но сначала к сути выигранного дела.

Две семьи внутренне перемещенных лиц обратились к юристам харьковского офиса БФ «Право на защиту».

Детали трагических историй каждой из них отличаются, однако объединяет одно — в обоих семьях вследствие обстрела погибли родные.

Никакими средствами компенсировать потерю близких людей невозможно, однако семьям было необходимо отстоять право на компенсацию, ведь они остались без кормильцев. Поэтому специалисты юридической команды БФ «Право на защиту» начали работу по защите прав и законных интересов семей в суде.

Орджоникидзевский районный суд города Харькова решением от 3 октября 2019 года по делу семьи К. частично удовлетворил иск. Из государственного бюджета Украины в пользу двух истиц взыскано по 200 тыс. грн каждой на возмещение морального ущерба, причиненного смертью физического лица в результате террористического акта.

Коминтерновский районный суд города Харькова решением от 28 октября 2019 года также частично удовлетворил иск семьи Ф. В пользу двух истиц из государственного бюджета Украины в счет возмещения морального вреда взыскано по 500 тыс. грн каждой.

Но борьба за права для женщин обоих семей на этом не закончилась. Представитель Кабинета министров Украины подал апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции. Апелляционные жалобы подали и истицы — относительно изменения размера возмещения.

14 января 2020 года Харьковский апелляционный суд принял положительное решение в пользу женщин.

Теперь о том, почему в подобных делах юристы сталкиваются с очень непростыми вопросами, которые вызывают бурную реакцию со стороны общества.

С конца 2018 юридическая команда БФ «Право на защиту» выиграла 11 дел (в том числе, уже 4 — в апелляционной инстанции) для получения компенсации за моральные страдания, вызванные ранениями или гибелью гражданского лица во время проведения АТО/ООС.

Однако сразу к ним начали поступать комментарии относительно того, почему за гибель наших сограждан, которая фактически вызвана агрессией Российской Федерации, должна платить Украина?

Юриста фонда попробовали ответить без формальных юридических формулировок.

Во-первых, следует понимать, что обычный украинец не имеет возможности установить виновных лиц и привлечь их к уголовной ответственности. Расследование преступлений и привлечение виновных к ответственности является компетенцией уполномоченных государством органов. Однако расследование уголовных дел о гибели гражданских лиц фактически не проводится — и не только на временно оккупированных территориях, где расследование осложняется объективными факторами. Поэтому пострадавшие оставлены наедине с горем и беспомощностью.

Родители, которые потеряли своих детей, и дети, остались сиротами, не могут получить компенсацию от преступников, которые оборвали жизнь их родных. Также нельзя забывать, что подозреваемые в совершении этих страшных преступлений иногда становятся объектами обмена между правительствами Украины и России.

Это лишает пострадавших права на справедливый суд и получения каких-либо компенсаций от этих лиц.

Во-вторых, Россия неподсудна украинским судам в силу норм международного права и юрисдикционного иммунитета, из него следующего. Пострадавшие не могут подать иск к правительству Российской Федерации в украинский суд. Призывы же делать подобные шаги, которые иногда звучат в сети интернет, могут привести к негативным последствиям. Поскольку могут быть вредными для пострадавших с точки зрения перспектив получить хоть какую-то компенсацию.

В-третьих, в соответствии с нормами Европейской Конвенции по правам человека и практики Европейского суда по правам человека, именно наше государство должно обеспечивать безопасность граждан и соблюдение прав человека в пределах своей юрисдикции.

В украинском законодательстве есть норма, предусмотренная статьей 19 Закона Украины «О борьбе с терроризмом». Она прямо предусматривает, что государство несет ответственность, причиненный террористическим актом, с последующим взысканием выплаченной пострадавшим компенсации с виновных лиц.

Почему существует эта норма? Если отойти от «сухих» юридических формулировок, то можно сказать просто: все мы придерживаемся законов Украины, платим налоги, а государство, создав соответствующие органы власти, в частности, правоохранительные, со своей стороны, должно обеспечить безопасность и защиту наших прав.

Если государство с этим не справилась, оно должно платить компенсацию (в том числе компенсацию морального вреда родственникам погибших).

Мы надеемся, что упомянутые судебные решения заставят государство наконец обратить внимание на гибель невинных людей — и ввести административный порядок получения соответствующих компенсаций. И — и это очень важно! — судебные решения могут и должны быть использованы Украиной при предъявлении претензий к государству-агрессору в международных судах.

Организация открыта для сотрудничества с правительством Украины по этим вопросам.

Как вывод: если мы хотим жить в европейской стране, то должны помнить о том, что в Украине, согласно Конституции, действует верховенство права. Поэтому государство должно выполнять как обязательства, зафиксированные в международных договорах, так и в национальных законах. Избирательное применение законов (а также конвенций) — это то, к чему прибегают автократические недемократические государства. Хотим ли мы стать таким государством? Уверены, что нет.