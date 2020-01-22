Российские террористы устраивают провокации рядом с зонами разведения в Станице Луганской и Богдановке

27 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области боевики обстреляли окраину Станицы Луганской — в районе железнодорожной станции Кондрашевская Новая из 82-мм миномета.

Также в Луганской области под обстрелом оказались позиции ВСУ в Новотошковском, где открывали огонь из 120 мм минометов.

В Донецкой области боевики вели обстрел в районе населенных пунктов Пески, Новотроицкое, Лебединское, Тарамчук, Майорск и Пивденне.

Кроме того, в 21.50 в районе участка разведения № 3, вблизи населенного пункта Богдановка, враг в очередной раз совершил обстрел со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.