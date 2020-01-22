В Луганской области врач и участковый подделали свидетельство о смерти

В Луганской области трем полицейским и заведующей медицинского учреждения сообщено о подозрении из-за подделки врачебного свидетельства о смерти и заключения по ненасильственной смерти человека.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, сообщено о подозрении четырем лицам в служебном подлоге официальных документов (ч. 2, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Украина).

В июле 2019 года начальник сектора превенции Петропавловского отделения полиции Станично-Луганского отдела полиции ГУНП в Луганской области совместно с участковым офицером полиции этого отделения полиции, участковым офицером полиции структурного подразделения ГУНП в Херсонской области, который в момент совершения преступления находился в служебной командировке в Луганской области, а также заведующей Счастьенской врачебной амбулаторией общей практики семейной медицины, по предварительному сговору группой лиц, будучи подстрекателями преступления и его исполнителями, составили заведомо неправдивые официальные документы — врачебное свидетельство о смерти и заключение по ненасильственной смерти человека.

«Подозреваемые внесли сведения по поводу выяснения обстоятельств смерти и отсутствия признаков насильственной смерти, не соответствующие действительности, поскольку выезд по месту смерти лица не осуществлялся и труп не осматривался», — отмечается в сообщении.