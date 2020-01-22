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Российские террористы обстреляли из минометов Станицу Луганскую

Вчера, 15:46 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 27 января, российские террористы открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями 120-мм минометов по окраине Станицы Луганской и Новотошковскому.

Как сообщает пресс-центр ООС, русско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новотошковское и Кондрашевской-Новой из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Подразделения Объединенных сил приняли меры по подавлению огневых средств оккупантов для удержания контроля над ситуацией и недопущения потерь на этом участке. Потери противника уточняются.

Такие действия оккупационных войск свидетельствует о том, что Российская Федерация категорически не желает завершать вооруженную агрессию против Украины.

Традиционно отметим, что, судя по всему, в пресс-службе ООС наложен запрет на упоминание обстрелов Золотое и в Станицы Луганской, где «реализовываются мирные инициативы» президента Украины Владимира Зеленского. Так Кондрашевская-Новая — название железнодорожной станци, расположенной на окраине Станице Луганской вдоль железнодорожной ветки на Счастье. Обстрелы города Золотое в пресс-центре маскируют названиями населенных пунктов «Хутор Вольный» и «Орехово».


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