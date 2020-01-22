В Украине не зафиксировано ни одного случая китайского коронавируса состоянию на 27 января

В Украине не зафиксировано ни одного случая нового китайского коронавируса состоянию на 27 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-центр Центра общественного здоровья МЗ Украины.

По данным, распространенным Киевским лабораторным центром МЗ Украины, у одного из пациентов был диагностирован коронавирус, который не относится к виду 2019-nCoV. Поэтому, пока ни одного случая нового коронавируса в Украине не зафиксировано.

В случае регистрации случае 2019-nCoV, средства массовой информации и общество будут проинформированы Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья Украины.