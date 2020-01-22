В Сватово назначен новый глава районной администрации

В Сватово назначен новый глава районной администрацииВчера, 12:57
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении председателя Сватовской районной государственной администрации.
Соответствующий указ № 44/2020-рп от 25 января 2020 года опубликован на официальном сайте президента Украины.
«Назначить Честных Валерия Станиславовича председателем Сватовской районной государственной администрации Луганской области», — говорится в тексте документа.
Летом 2019 года Зеленский уволил Дмитрия Мухтарова с должности главы Сватовской райгосадминистрации.