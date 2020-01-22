В Луганске и Северодонецке объявлено штормовое предупреждение - сильный туман и гололед

Ночью и утром 28 января 2020 в Луганске и Северодонецке, а также в отдельных районах Луганской области ожидается туман с видимостью 200-500 м. На дорогах местами гололедица. (I уровень опасности, желтый)

Полиция Луганской области призывает быть бдительными и осторожными, соблюдать Правила дорожного движения и мер безопасности, превышать скорость, пользоваться ремнями безопасности и держать безопасную дистанцию на дороге.

При недостаточной видимости ехать с включенным ближним светом или противотуманными фарами.