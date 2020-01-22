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В прошлом году плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 220 млн грн военного сбора

Вчера, 12:01 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-декабрь 2019 поступления военного сбора составили 219 млн 64 тыс. Гривен. Это на 25,2 млн грн, или на 13 проц. больше показателя за 12 месяцев 2018 года.
Напомним военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине.

Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.


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В прошлом году плательщики Луганской области перечислили в бюджет почти 220 млн грн военного сбора » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня