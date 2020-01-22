Украинская пианистка Надежда Шпаченко получила премию Grammy

Музыкальная премия «Grammy» в номинации «Классическая музыка» досталась украинской пианистке Надежде Шпаченко.

26 января в Лос-Анджелесе в США состоялась шестьдесят второй церемония награждений победителей престижного конкурса и вручение статуэток от американской Национальной академии искусства и науки звукозаписи (NARAS).

Уроженка Украины получила награду в номинации «Лучший сборник классической музыки» с альбомом The Poetry Of Place, который записала вместе с Джоэн Пирсом Мартином, Ником Терри и Кори Хиллз.

Надежда Шпаченко — всемирно известная украинская пианистка и композитор, ныне проживающая в США. В пластинку The Poetry of Places вошли новые сольные и уже исполнены произведения с пианистом Филармонии Лос-Анджелесa Джоэн Пирсом Мартином и перкуссионист коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллс.

Надежда Шпаченко на шестьдесят второй церемонии награждения «Грэмми» была заявлена ​​сразу в двух номинациях — «Лучший сборник» и «Продюсер года в классической музыке» за альбом The Poetry Of Places.

Надежда Шпаченко прожила в Украине до 1991 года, затем на три года уехала в Израиль, после чего — в Штаты, куда отправилась, чтобы получить степень бакалавра классической музыки в Кембридже.

В настоящее время Надежда продюссирует музыкальные альбомы, читает лекции в Университете Невады в Лас-Вегасе и Институте искусств Калифорнии. Также много выступает на фестивалях.

Фото: nadiashpachenko.com