В Северодонецке полиция спасла таксиста от пьяного пассажира с пистолетом

В Северодонецке несколько минут назад в административное здание Главного управления Национальной полиции подъехали такси, водитель которого выскочив из машины позвал постового на помощь. Об этом рассказала Татьяна Погукай - офицер ГУ НПУ Украины в Луганской области.

Сотрудник полиции, который как раз выходил с территории ГУНП, сразу отреагировал, вытащил пассажира из машины, выбил из его рук пистолет и удерживал до подхода следственно-оперативной группы.

Как рассказал водитель такси, он сделал замечание пассажиру, который уже и так находился в состоянии алкогольного опьянения, что в салоне автомобиля нельзя пить пиво. На что пассажир, а им оказался житель Северодонецка, достал пистолет и наставил его на водителя.

Водитель не растерялся, а учитывая то, что ехал неподалеку от Главного полицейского управления, изменил маршрут и подъехал к полиции.