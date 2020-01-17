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Следователи ГБР не пришли на допрос Порошенко - видео

Сегодня, 16:04 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 24 января экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на допрос. Несколько месяцев следователи ГБР пытались обеспечить его явку, но в итоге сами не пришли чтобы взять «очень важные показания».

Как рассказал Петр Порошенко после выхода с так называемой «беседы», вопросы задавали ему только фигуранты скандальных записей Трубы (на этих записях слышно, что дела против Порошенко возбуждены с подачи Портнова и по заказу Офиса Президента Зеленского).

Также Петр Порошенко уверен, что вызов его 24 января в ГБР связан с тем, что на сегодня у него были запланированы международные встречи в Давосе.

Очень похоже, что так называемые дела против экс-президента, возбуждались исключительно с целью причинять ему максимум неудобств.

Более того — сам Петр Порошенко считает, что следователи выполняют заказ руководства России по дискредитации украинской власти, так как правота Украины в деле пленных моряков и Минских соглашениях подтверждена в международных трибуналах и Советом безопасности ООН.


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