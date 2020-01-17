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Плательщикам Луганской области в 2019 году вернули почти 114 из 162 млн гривень НДС

Сегодня, 14:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за 12 месяцев 2019 года налогоплательщики подали 129 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 162,3 млн гривень. За январь-декабрь 2018 года было подано 122 заявления на общую сумму 224,5 млн гривень.
По результатам проверок поданных заявлений за 12 месяцев 2019 установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке на 40,3 млн гривень.
На расчетные счета в банке прошлого года плательщикам уже возвращено 113,8 млн гривень налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.


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Плательщикам Луганской области в 2019 году вернули почти 114 из 162 млн гривень НДС » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня