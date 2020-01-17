Украина меняет правила пересечения границы с оккупированным Крымом

С 9 февраля вступают в силу изменения в порядок пересечения административной границы с временно оккупированным Крымом детьми в возрасте до 16 лет.

Кабинет министров Украины упростил порядок въезда и выезда с территории Крымского полуострова подростков, которые учатся на территории других регионов Украины.

С 9 февраля дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы на КПВВ получат доступ.

Также упрощена процедура перехода КПВВ с Крымом для детей до 16 лет. Для них въезд в Крым (речь идет о тех, кто выехал с полуострова и возвращается) будет возможным в сопровождении одного из родителей.

Но с 19.02.2020 въезд в Крым с территории Украині происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей.

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины постоянно изучает проблемы, с которыми сталкиваются жители Автономной Республики Крым при пересечении административной границы.