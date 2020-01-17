Депутаты: ГБР нарушает Конституцию Украины и закон «О статусе народного депутата Украины»

Охрана Государственного бюро расследований нарушает Конституцию Украины и закон «О статусе народного депутата Украины», препятствуя депутатам фракции «Европейская Солидарность» пройти в помещение ГБР.

Об этом заявил народный депутат Ростислав Павленко в комментарии «Прямом».

«Статья 17 закона» О статусе народного депутата предполагает «, что народный депутат Украины имеет право беспрепятственно попадать на территорию государственных учреждений, предприятий и организаций, и должно быть безотлагательно принят его руководителем», — пояснил Ростислав Павленко.

Он добавил, что также было разъяснение Конституционного суда, который четко определил, что никакие препятствия — ни играть, ни какие-то другие разрешения, ни другие документы, кроме удостоверения народного депутата, должны быть препятствием для того, чтобы депутат попал в государственное учреждение и был немедленно принят руководителем.

«Но пока, как видим, с обоими пунктами проблема, нет допуска народного депутата, и нет никакого понимания кто эти люди, которые не пускают — они отказываются представиться, назвать свою должность или любую другую идентификацию», — сказал депутат.