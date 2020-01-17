В Харькове взорвали банкомат в отделении банка

В Харькове произошел взрыв банкомата в отделении банка.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, 24 января в 3:08 в полицию поступила информация о взрыве банкомата в отделении по улице Льва Ландау. В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано силами сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.