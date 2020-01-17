В Северодонецкую ОТГ планируют объединиться город и 8 сел

23 января и.о. городского головы Северодонецка Вячеслав Ткачук встретился с сельским головой и депутатами Новоастраханское сельского совета, они обсудили вопрос о вхождении этого села в состав будущей Северодонецкого ОТГ.

По сообщению пресс-службы Северодонецкого горсовета, во время встречи в сельсовете жители Новоастрахани эту идею поддержали единогласно.

Предложение о включении Новоастрахани к Северодонецкого ОТГ было высказано 22 января во время заседания рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию административно-территориального устройства Луганской области в Луганской облгосадминистрации. Это было заключительное заседание этой комиссии, после которой в Кабмин будет направлен уточненный перспективный план формирования территориальных общин Луганской области с учетом их способности.

По этому плану на подконтрольной Украине территории должно быть сформировано 22 территориальные громады, в Северодонецкую громаду должны войти поселки Боровское, Сиротино, Мирная Долина и села Боровеньки, Епифановка, Чабановка и Смоляниново. Теперь к ним добавится еще Новоастрахань.

Сегодня на уровне громад вопрос присоединения Новоастрахани к Северодонецкого ОТГ уже решен, сообщил Вячеслав Ткачук и отметил, что теперь дело за ЛОГА - внести изменения в карту будущего территориального деления Луганской области.