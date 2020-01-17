В Луганской области российские террористы обстреляли ЗолотоеСегодня, 10:05
23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Луганской области российские террористы обстреляли Золотое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета и позиции между Золотое и Орехово - из гранатометов различных систем.
В Донецкой области боевики 8 раз обстреливали позиции ВСУ:
- Талаковка - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин;
- Опытное - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия;
- Красногоровка - из стрелкового оружия;
- Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Новоселовка Вторая - из станкового противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового
- оружия;
- Авдеевка - из крупнокалиберного пулемета;
- Водяное - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
Вчера, 23 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.