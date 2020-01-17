В Луганской области посчитали количество жителей

Сегодня министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет опубликовал результаты виртуальной переписи жителей Украины.

По итогам подсчета численность наличного населения Украины составляет 37,289 млн человек.

В Луганской области Кабинет министров насчитал 1 миллион 127 тысяч людей. Из них 516 тысяч - мужчины и 611 тысяч - женщины.

Как отметил Дмитрий Дубилет, при подсчете жителей Украины по разным методологиям, не учитывались жители оккупированных районов Луганской области, Донецкой области и АР Крым.