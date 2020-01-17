Луганский национальный университет имени Шевченко планирует частично переехать в Северодонецк

Исполняющий обязанности городского головы Вячеслав Ткачук провел переговоры с руководством Луганского национального университета имени Тараса Шевченко по перемещению в Северодонецк нескольких факультетов, колледжа и администрации этого высшего учебного заведения.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, депутаты и исполнительный комитет рассмотрели полученное по этому поводу официальное обращение ректора и председателя ученого совета учреждения, в котором содержится просьба передать под университет здание одной из школ. Что, учитывая реформу образования в Украине и невысокую заполняемость нескольких средних учебных заведений Северодонецка, возможно.

В 2014 году Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко был переведен из Луганска в Старобельск, но там ему критически не хватает учебных помещений. Кроме того, Старобельск является маленьким городком, и там трудно арендовать жилье преподавателям и студентам, которых в целом в университете более 11 000.

В Северодонецке пока действуют 2 университета - Национальный Восточноукраинский им. Даля и внутренних дел им. Дидоренко. Однако в городском совете считают, что открытие здесь еще одного университета отвечает стратегическим интересам города.

Северодонецк таким образом получит возможность стать современным университетским городком.