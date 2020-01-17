В Лисичанске готовятся отключать воду с 3 февраля - за электроэнергию не платят уже 2 месяца

В связи с тем, что «Лисичанскводоканал» не выполняет свои договорные обязательства своевременно платить за потребленную электрическую энергию, игнорирует любые обращения энергетиков вернуть долги, ООО «ЛЭО» направило письмо председателю Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, мэру Лисичанска Сергею Шилину и депутатскому корпусу Лисичанского городского совета, с предупреждением об очередном обесточивание 03 февраля 2020 года, если не будут приняты меры по уплате задолженности.

На данный момент задолженность лисичанского водоканала составляет 142 млн 210 тыс грн, задолженность по штрафным санкциям, которую подтвердил суд: инфляционные начисления — 15 889,1 тыс грн, 3% годовых — 2 468,4 тыс грн, пеня — 4 044,9 тыс грн, превышение договорных велечин потребления — 1 110,2 тыс грн, судебный сбор — 1 375,9 тыс грн.

С З ноября 2019 ни одной оплаты по указанной задолженности не поступало.

Поэтому, как сообщили в ЛЭО, поставщик электроэнергии вынужден принять категорические меры и полностью обесточить объекты «Лисичанскводоканал».