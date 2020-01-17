Российские террористы запрещают патрулям ОБСЕ мониторить Донецкую область

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает об очередных ограничения свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ в выполнении мандата Миссии по стороны вооруженных формирований Российской Федерации в запрещенное для размещения тяжелого вооружения и военной техники район.

В ежедневном отчете от 22 января 2020 СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Заиченко, Сосновское, Новоазовск и Приморское на юге Донецкой области.

Необходимо отметить, что через эти блокпосты осуществляется проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

Ограничение свободы передвижения патрулей Миссии в указанный район могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижения или подготовку войск.

Украинская сторона подчеркивает, что действия по препятствованию выполнения представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми.