В Кабмине посчитали жителей Украины без Луганска и Донецка

Министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет рассказал на пресс-конференции о численности наеления Украины. Чиновники использовали 3 разных методики подсчета и пришли к практически одинаковому результату.

По итогам подсчета численность наличного населения Украины составляет 37,289 млн человек.

«Три методики дали примерно одинаковый результат — 37 млн 289 тысяч человек населения на территории Украины. К сожалению эта сумма не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях… по состоянию на 1 декабря 2019 года», — сказал Дубилет.

Он подчеркнул, что речь идет об наличном населении.

«Мы проводили оценку тремя методами… К счастью, все три метода дали приблизительно одинаковый результат», — добавил министр.

По его словам, первый способ — это данные мобильных операторов. Вторая методика — использование половозрастной информации, так называемой «елочки» из двух источников — из данных Госкомстата и электронных реестров Украины.

Для третьего метода были взяты данные государственного реестра физических лиц и «почистили» его, выделив людей, которые хоть раз так или иначе взаимодействовали с государством за последние 3 года.

По его словам, максимальная разница между результатами — 2,86%, что есть достаточно малой погрешностью, по мнению министра.