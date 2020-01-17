Зеленский рассказал о переговорах с Россией по освобождению украинских заложников из плена

Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России за двумя отдельными списками. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Израиле в четверг, 23 января, передает пресс-служба Офиса Президента.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек — обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», — сказал Глава государства в комментарии СМИ в Иерусалиме.