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Зеленский рассказал о переговорах с Россией по освобождению украинских заложников из плена

Сегодня, 12:49 citynews.net.ua | Напечатать

 Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированной территории и в России за двумя отдельными списками. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Израиле в четверг, 23 января, передает пресс-служба Офиса Президента.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Будем готовить этот трек — обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек — мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев — всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России», — сказал Глава государства в комментарии СМИ в Иерусалиме.


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