Жители Золотого-4 в Луганской области пока остаются без света. Из-за несоблюдения «режима тишины» с 19 января и до сегодняшнего дня аварийно-восстановительная бригада энергетиков, которая пыталась выполнить работы в Золотом-4, не может завершить необходимые работы.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, во время выезда ремонтной бригады на место аварии, начался интенсивный обстрел поселка Золотое со стороны российских террористов, что привело к опасности для жизни сотрудников кампании и невозможности выполнять восстановительные работы.

Со стороны «ЛЭО» поданы заявки на согласование «режима тишины» в Командующего объединенных сил, двусторонний Центра координации и контроля огня, Гражданско-военного сотрудничества и Гражданско-военной администрации с привлечением мониторинговой группы ОБСЕ. Только после получения разрешения, энергетики смогут восстановить линию и предоставить столь необходимый свет жителям Золотого.

Жители поселка Золотое остались без электроэнергии 18 января, когда в результате минометного обстрела была повреждена линия энергоснабжения ВЛ-0,4 кВ и жилые дома мирных жителей.

При этом штаб ООС умалчивает факты обстрела поселка Золотое 18 и 19 января — именно в этом населенном пункте президент Украины Зеленский обещал прекращение огня и мирную жизнь после разведения сил украинской армии и российских террористов.