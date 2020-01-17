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В оккупированном Крыму 165 человек оказались в заключении по политическим мотивам

Сегодня, 09:57 citynews.net.ua | Напечатать

 165 человек оказались в заключении по политическим мотивам за время оккупации Крыма Российской Федерацией. Из них 41 на сегодня – осуждены и отбывают наказание, 51 – находятся в СИЗО, 16 – под следствием, 17 – имеют ограничения или испытательный срок, 40 – уже освобождены. «Таким образом, на сегодня 92 человека находятся за решеткой в ​​СИЗО и колониях», – рассказал Ескендер Бариев, председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа, на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По данным Крымскотатарского ресурсного центра, всего за 2019 в оккупированном Крыму произошло 86 обысков, 64 из них – у крымских татар, 157 задержаний, 127 из них – крымских татар, 194 допросов и бесед, 127 из них – крымских татар, 335 арестов, 242 из них – крымских татар. Зафиксировали 692 случая нарушения права на справедливый суд, 503 из них – в отношении крымских татар, 134 случая нарушения права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья (80 – в отношении крымских татар), 96 случаев этапирования политзаключенных, 86 из них – крымских татар.

«Из 335 арестов за 2019 год, 43 – это новые аресты по уголовным делам (2 – заочно), 33 – вынесенные приговоры политзаключенным, 252 – продление срока содержания под стражей», – рассказал Эльвира Сагирман, менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра.

Среди лиц, которым были вынесли приговоры по уголовным делам – 16 фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» и «дела Таблигы Джамаат», трое обвиняемых в якобы членстве в незаконном вооруженном формировании на территории Украины, еще 5 – обвиняемые якобы в выдаче государственной тайны и шпионаже в пользу Украины, трое – обвиняемые в якобы публичных призывах к экстремизму или терроризму, 2 – единичные дела, 4 – арестованные по «делу Веджие Кашка».

«Эти решения являются политически мотивированными и преступными. По мнению и наших экспертов, и международных организаций, Россия неправомерно использует свое законодательство с политическими мотивами, в частности, для подавления политической борьбы крымских татар и их протестов против оккупации Крыма», – отметил Эльвира Сагирман.

Общее количество арестов за 2019 год существенно превышает показатель за 2018 год – тогда зафиксировали 207 случаев. Допросов и бесед – на 42 больше, чем в 2018 году, задержаний – на 30 больше, чем в 2018 году, но существенно меньше, чем в 2017 году. Сохранялась тенденция массовых задержаний после обысков и за участие в массовых акциях, а также – произвольных задержаниям активистов на административной границе между Крымом и материковой частью Украины. Количество обысков, по сравнению с 2018 годом, не изменилось. Большинство из них произошли в марте и июне по подозрению в принадлежности к религиозным организациям «Хизб ут-Тахрир» и «Свидетели Иеговы», или принадлежности к «незаконным вооруженным формированиям». Обыски были зафиксированы и непосредственно в мечетях, камерах политзаключенных и домах членов Меджлиса крымскотатарского народа.

Нарушений права на справедливый суд – рекордное количество за последних 3 года. «Такая динамика связана с увеличением количества политзаключенных и судебных заседаний», – говорит Эльвира Сагирман.

В 2019 году участились случаи ужесточения статьи обвинения политзаключенным. «Мы зафиксировали 10 таких случаев. Например, Энверу Бекирову российское следствие усилило обвинение со статьи «участие в деятельности террористической организации» на «организация деятельности террористической организации». Относительно 8 фигурантов второго бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир возбудили уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса РФ «насильственный захват власти или насильственное удержание власти». Оккупационные власти осуществляют целенаправленную работу для того, чтобы суды выносили более жесткие приговоры. В итоге мы видим, что политзаключенных приговаривают к 17-20 годам лишения свободы», – отметил Эскендер Бариев.

Еще одна особенность 2019 года – массовое назначение денежных штрафов крымскотатарским активистам.

Что касается убийств и исчезновений, судьба двух человек, пропавших без вести в сентябре-октябре – Максима Каплиенко и Арсена Суюнова – до сих пор неизвестна. 54-летнего Нури Уверова, пропавшего 8 ноября 2019 года, нашли мертвым в конце декабря.

Зафиксировали очередные случаи привлечения детей в Крыму к мероприятиям российского военно-патриотического воспитания. Среди прочего, им рассказывают о «проблеме экстремизма в молодежной среде» и «влияния экстремистских молодежных организаций на личность и общество».

Осенью 2019 года на полуострове состоялась 10-я призывная кампания, в ходе которой в ряды российской армии призвали около 2600 крымчан. По данным Крымской правозащитной группы, за уклонение от службы в Вооруженных силах РФ в 2019 году против крымчан открыли 36 уголовных дел. Такие действия России являются нарушением статьи 51 Женевской конвенции.


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