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В Донецкой области организаторку «референдума» террористов приговорили  к 5 годам с испытательным сроком

Сегодня, 08:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Донецкой области к 5 годам приговорили женщину, которая в 2014 году добровольно была «членом избирательной комиссии» при псевдореферендуму в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, Великоновоселковский районный суд признал местную жительницу виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины, то есть в умышленных действиях, совершенных по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Суд установил, что женщина, поддерживая изменения территориальной целостности Украины, в мае 2014 умышленно, по предварительному сговору с другими сторонниками так называемой «русской весны», предоставила добровольное согласие на участие в работе «участковой избирательной комиссии» по проведению в с. Великая Новоселка «общего областного референдума» о создании «самостоятельного государства ДНР».

Занимая должность члена указанной комиссии, расположенной в помещении районного культурно-оздоровительного комплекса, злоумышленница формировала списки граждан, проверяла регистрацию мест проживания, выдавала бюллетени, а по завершению голосования принимала участие в подсчете голосов и передачи бюллетеней и протокола с результатами ‚волеизъявления‘ граждан вооруженным боевикам .

За содеянное уголовное правонарушение женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.


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Сегодня, 08:00

В Донецкой области организаторку «референдума» террористов приговорили  к 5 годам с испытательным сроком

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В Донецкой области организаторку «референдума» террористов приговорили  к 5 годам с испытательным сроком » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня