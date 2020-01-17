Генрокурор открыл уголовное производство против Ильи Кивы за нападение в ресторане 

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка открыл уголовное производство против народного депутата Украины Ильи Кивы по факту избиения посетителя ресторана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Нападение Кивы на посетителя ресторана произошло вчера в Киеве.

На видео, видно, что нардеп Кива ударил посетителя ресторана первым, но жертва ударила нападавшего в ответ, после этого был перехвачен охраной депутата.

«В среду, 22 января 2019 года, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка возбудил производство по факту нанесения телесных повреждений гражданину народным депутатом Украины по заявлению потерпевшего. Согласно заявлению, народный депутат Украины, находясь в одном из ресторанов Киева 22 января 2020 года, ударил потерпевшего головой в лицо», — говорится в сообщении.

Соответствующие сведения внесены в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В свою очередь народный депутат также написал заявление на посетителя ресторана, в котором обвинил того в нападении. А свои действия объяснил желанием утихомирить человека, нецензурно выражавшегося в пуличном месте. По словам Кивы он не бил, а всего-лишь наклонился.

Заявление Кивы правоохранители зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Там после проведения проверки предоставят события правовую оценку.

«Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он сделал удар. Этому поведению и поступку ранее предшествовали угрозы в сети, как в личной переписке, так и публично! Это системные действия против меня, как оппозиционного политика, которые начались еще полгода назад. По результатам инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, снятые побои» - сообщил Кива.