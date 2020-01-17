Из России в Украину пытался незаконно пробраться подозреваемый в терроризме

Пограничники Луганского отряда задержали гражданина, который находился в розыске, пишет пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Гражданин Украины, 1970 года рождения, прибыл в пункт пропуска «Танюшевка». Он направлялся пешком из России в Украину. Пограничниками установлено, что мужчина разыскивается правоохранительными органами на территории Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации», 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» УК Украины.

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения гражданин передан сотрудникам компетентных правоохранительных органов.