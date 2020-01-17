В Лисичанске впервые прошли соревнования по судомодельному спорту

Вчера, 21 января, впервые в Лисичанске прошли соревнования среди школьников по судомодельному спорту в классе мини-моделей, посвященные Дню Соборности Украины.

Как сообщили в пресс-службе Лисичанского горсовета, мероприятие проходило в минибассейне Лисичанского центра научно-технического творчества учащейся молодежи.

Организаторы соревнований, на которые зарегистрировалось 30 участников из 7 учебных заведений, уверены, что развитие спортивно-технических видов спорта в Луганской области эффективно показывает роли научно-технического творчества во всестороннем гармоничном развитии личности.

Соревнования по судомодельному спорту в классе мини-моделей среди школьников проводились по трем направлениям:

ЭХ-300 (прямоходные модели);

Mиni EKO-250 (радиоуправляемые модели);

Аэроглиссер-250.

Ходовые испытания предусматривали:

для моделей класса ЕХ-300 (прямоходные) - точность прохождения дистанции (9-10 м)

для моделей класса Mиni EKO-250 (радиоуправляемая) - прохождение базы (количество пройденных кругов по определенной траектории за 1 минуту)

для моделей класса Аэроглиссер-250 (радиоуправляемая) - прохождение базы (количество пройденных кругов по определенной траектории за 1 минуту).

Захватывающее действо никого не оставило равнодушным. Участники блестяще справились с заданиями. Победителями стали воспитанники ЛЦНТТУМ Иван Шевченко и Михаил Лихошерст.

Это был первый опыт соревнований по судомодельному спорту в классе мини-моделей. Самое важное, что дети не только научились изготавливать технические модели, пользоваться инструментами, но и получили опыт соревнования и вкус победы, осознали собственные силы и потенциал.

Соревнования прошли при поддержке отдела образования и отдела по делам семьи, молодежи и спорта Лисичанского городского совета.

Победители получили грамоты и ценные подарки от Лисичанского городского совета.