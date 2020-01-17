В Рубежном спасатели помогли медикам попасть в квартиру попавшей в беду пенсионерки

22 января в 10:13 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в квартире жилого дома в Рубежном находится гражданка, 1932 года рождения, которая нуждается в медицинской помощи и не может открыть дверь.

Прибыв по указанному адресу, спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области с помощью трехколенной лестницы, через балкон попали в квартиру на втором этаже и открыли входную дверь изнутри.

Женщина была передана бригаде скорой медицинской помощи.