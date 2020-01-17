В Северодонецке состоялись торжества ко Дню Соборности Украины

В День Соборности Украины председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в торжественном возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

В приветственном слове глава Луганщины определил исторический символизм и большую объединительную силу этого праздника: «День Соборности Украины - это праздник, который олицетворяет такие исконные ценности как единство мнений, единство духа и единство украинских территорий. На сегодняшний день для Луганщины территориальная целостность является самым болезненным вопросом. Я надеюсь, что вскоре единство придет и на нашу землю, и на братский Донбасс, и на всю Украину. Желаю, чтобы воссоединение было осуществлено нашими руками, на наших глазах, благодаря каждому из нас».

После этого дети декламировали стихи великого Кобзаря - Тараса Шевченко, а вокальные коллективы пели украинские патриотические песни.

А вскоре Сергей Гайдай присоединился к торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.

В конце мероприятия все желающие приняли участие в акции «Лента единения».