Россия продолжает поставлять оружие террористами через неконтролируемые Украиной участки границы

По данным Главного управления разведки, Россия использует неконтролируемые Украиной участки границы, для поставки на временно оккупированную территорию боеприпасов, вооружения и военной техники.

Как сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация продолжает активно использовать неконтролируемые Украиной участки границы, в частности пункты пропуска «Успенка», «Должанский» и «Дьяково», для поставки на временно оккупированную территорию боеприпасов, вооружения и военной техники.

Он также отметил, что в первую очередь оккупанты наращивают запасы артиллерийских снарядов, минометных мин, боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гранатометов.

«Вместе с тем в подразделения российско-оккупационных войск продолжает поступать пополнение из числа наемников, которые были отобраны и прошли подготовку на территории РФ. В основном это лица с боевым опытом или опытом прохождения службы по военно-учетным специальностям снайперов, разведчиков и артиллеристов», — подытожил спикер Минобороны.