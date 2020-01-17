Украина может остаться без газа - арестованы счета Укртрансгаз 

Укртрансгаз обратился с заявлением в Государственное ебюро расследований и Национальное антикоррупционно бюро Украины с просьбой не допустить завладения средствами АО «Укртрансгаз» в размере 2,3 млрд гривень компаниям ООО «Финансовая компания «Фин - Инвест» и ЗАО «Укрэнергосбыт». Как сообщает пресс-служба Укртрансгаза, средства были заблокированы на счетах государственного предприятия для исполнения судебного решения, вынесенного Арбитражным судом. Киева 12.07.2007 года.

Укртрансгаз расценивает такое решение как неправомерное, а совместные действия двух частных компаний - такие, которые могут иметь признаки мошенничества.

Укртрансгаз обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку сейчас блокировка денежных средств и их незаконное растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона. После завершения анбандлинга, с 1 января компания выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает техническое взаимодействие с юридически отделенным ООО «Оператор ГТС Украины» по поддержанию транспортировки природного газа потребителям.

Укртрансгаз обращает внимание правоохранительных органов на очередные незаконные действия и просит не допустить нанесения ущерба государственному предприятию и дестабилизации его работы. Со своей стороны, юристы Укртрансгаза прилагают все усилия для защиты экономических интересов компании и обжалования неправомерного судебного решения по делу.

Почему арестовали счета Укртрансгаза:

Арбитражный суд города Киева решением от 12.07.2000 по делу № 17/32 обязал Укртрансгаз поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям ЗАО «Укрэнергосбыт». При этом стоимость природного газа не была приведена и решение не содержало какой-либо определенной денежной суммы. С тех пор истец занимался взысканием газа с ответчика.

В 2015-2016 годах Генеральная прокуратура Украины начинает расследование по факту растраты должностными лицами банка «Финансы и кредит» средств на сумму более 113 млн долларов и получение от Национального банка Украины рефинансирования на 5 млрд гривен. ГПУ подозревает, что банк безосновательно перечислил эти средства ряду компаний, среди которых значится ЗАО «Укрэнергосбыт».

В 2018 году постановлением Хозяйственного суда города Киева от 13.07.2018 по делу № 17/32 ЗАО «Укрэнергосбыт» получает дубликат приказа Арбитражного суда города Киева от 21.03.2007 по делу № 17/32.

Далее ЗАО «Укрэнергосбыт» продает в ООО «Финансовая компания« Фин - Инвест» право требования с Укртрансгаза обязательства по поставке природного газа.

ООО «Финансовая компания «Фин - Инвест» получает решение Хозяйственного суда города Киева от 09.01.2020 по делу № 17/32, которой меняется способ и порядок исполнения решения Арбитражного суда города Киева от 12.07.2000 по делу № 17/32. То есть, вместо осуществления поставки природного газа в пользу третьих лиц - взыскание с АО «Укртрансгаз» денежных средств в размере 2,3 млрд гривень. При этом указанная сумма определена Укрэнергосбыт по своему усмотрению безосновательно.

Частным исполнителем Исполнительного округа города Киева Пышным А. В. 15.01.2020 года было открыто исполнительное производство №60980338 по взысканию средств с Укртрансгаза в пользу ООО «Финансовая Компания «Фин - Инвест». Сейчас наложен арест на все имущество Укртрансгаза и средства на счетах.