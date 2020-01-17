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Крымского судью приговорили к 12 годам тюрьмы за переход на службу России

Сегодня, 11:54 citynews.net.ua | Напечатать

Святошинский райсуд города Киева в порядке специального судебного производства признал виновным судью Красногвардейского районного суда АР Крым в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), назначив наказание - 12 лет лишения свободы.

Как сообщает Офис Генпрокурора, в ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте - ноябре 2014 года обеспечивал установление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.

Кроме того, он, будучи назначенным на должность судьи так называемого «Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации», выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

Таким образом, указанное лицо умышленно помогало РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства.


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