В Луганской области на восстановление окружающей среды предприятия уплатили более 80 млн гривень

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за январь-декабрь 2019 налогоплательщики Луганской области перечислили в сводный бюджет 80 млн 31 тыс. гривень экологического налога. При этом в специальный фонд местных бюджетов были зачислены 33 млн 80 тыс. гривень, в государственный бюджет - 46 млн 951 тыс. гривень.

В ведомстве отметили, что в течение января-декабря 2019 на учете в органах налоговой службы региона находится более 1,5 тысячи юридических и физических лиц плательщиков экологического налога. Они осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбрасывают загрязняющие вещества непосредственно в водные объекты, размещают отходы и тому подобное.

Экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного воздействия на него хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.