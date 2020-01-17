Действующий глава ОБСЕ впервые побывал в Станице Луганской

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рама 21 января с рабочим визитом посетил Луганскую область.

Во время визита члены делегации ОБСЕ встретились с командованием Объединенных сил, главой Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем и представителями СМИ.

Эди Рама отметил, что ситуация в Донбассе является сложной, особенно для тех, кто проживает вдоль линии разграничения. Он также заявил, что ОБСЕ будет уделять максимум внимания для того, чтобы изменить ситуацию и достичь устойчивого перемирия.

Вместе с главой облгосадминистрации - руководителем областной военно-гражданской администрации Сергеем Гайдаем он проверил работу КПВВ «Станица Луганская».

«Это первый ознакомительный визит нового председателя ОБСЕ. Мы ждем от него ответ на актуальный по текущим вопросам о продлении деятельности СММ ОБСЕ на ночной период суток. Это очень важно и для местных жителей, и для наших военных. Потому что мы видим, что днем ​​на линии разграничения сохраняется тишина, а как только мониторинговая миссия отъезжает - начинаются обстрелы», - отметил Сергей Гайдай.

Текущую ситуацию с безопасностью вблизи линии разграничения члены делегации обсудили с военными.

Кроме того, Эди Рама должна ознакомиться с системой безопасности, гуманитарной ситуацией в области и деятельностью СММ ОБСЕ на местах.