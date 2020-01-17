21 января российские террористы 3 раза нарушили режим прекращения огня

21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали наши позиции из запрещенных минскими договоренностям 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела по нашим позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

недалеко от населенного пункта Красногоровка - из стрелкового оружия и рядом с Водяным - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один обстрел по нашим позициям открывался недалеко от населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Противник применил минометы калибра 82-мм - 4 мины, станковый противотанковый гранатомет - 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие