В оккупированном районе Луганской области мирный житель подорвался на мине

По данным разведки, гражданское лицо получило тяжелые ранения в результате подрыва на минном поле в Луганской области.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, по информации Главного управления разведки российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

При этом, противник использует противотанковые и противопехотные мины, в т.ч. запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства. Указанные действия оккупантов ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения.

18 января гражданское лицо получило тяжелые ранения в результате подрыва на минном поле, установленном без предупредительных меток на местности саперами 2 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК.