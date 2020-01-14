В Луганске и Донецке расстреляли командиров террористических подразделений

20 января в Донецке убили заместителя командира «полка спецназначения внутренних войск МВД» так называемой «Донецкой народной республики» Алексея Кривулю, позывной Грин.

Об этом сообщил друг террориста, депутат так называемой «Народного совета ДНР» Владислав Бердичевский.

По его словам, Кривулю убили тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома. Другие подробности инцидента пока не сообщается.

Десятью днями ранее в оккупированном Луганске был застрелен командир инженерного взвода бригады «Призрак» Владимир Тимочкин (позывной Закат). Боевику выстрелили в живот у подъезда его дома.