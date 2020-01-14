» » В Луганске и Донецке расстреляли командиров террористических подразделений

В Луганске и Донецке расстреляли командиров террористических подразделений

Вчера, 13:26 citynews.net.ua | Напечатать

20 января в Донецке убили заместителя командира «полка спецназначения внутренних войск МВД» так называемой «Донецкой народной республики» Алексея Кривулю, позывной Грин.

Об этом сообщил друг террориста, депутат так называемой «Народного совета ДНР» Владислав Бердичевский.

По его словам, Кривулю убили тремя выстрелами в спину возле лифта в подъезде собственного дома. Другие подробности инцидента пока не сообщается.

Десятью днями ранее в оккупированном Луганске был застрелен командир инженерного взвода бригады «Призрак» Владимир Тимочкин (позывной Закат). Боевику выстрелили в живот у подъезда его дома.

 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 14:46

В оккупированном районе Луганской области мирный житель подорвался на мине

Вчера, 13:26

В Луганске и Донецке расстреляли командиров террористических подразделений

Вчера, 13:10

Укрпочта в 2019 году получила 600 млн грн чистой прибыли

Вчера, 12:03

В Луганской области полиция провела 23 обыска в рамках дела о подкупе избирателей

Вчера, 11:12

При переходе КПВВ Станица Луганская умер человек

Вчера, 11:09

Землепользователи и собственники земли в Луганской области заплатили более 300 млн гривень налога

Вчера, 09:56

В Луганской области Орехово и Золотое снова под обстрелами из минометов - 1 боец погиб и 1 ранен

Вчера, 09:34

В Северодонецком горсовете паника из-за слухов о введении военно-гражданской администрации

20-01-2020, 18:02

В Лисичанске новый тариф на газ и его транспортировку

20-01-2020, 15:47

Офис Генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по показаниям освобожденных пленных

20-01-2020, 15:38

В Луганской области заболеваемость гриппом ниже эпидемического порога

20-01-2020, 15:32

В Херсоне проводятся масштабные обыски по делу Кати Гандзюк

Новости Украины:

Вчера, 12:54

Канцелярские принадлежности в современном мире

Вчера, 12:52

В Одессе чиновники за 5 тысяч долларов легализовали незаконных мигрантов 

20-01-2020, 15:35

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ повысился на 35,2%

20-01-2020, 15:32

В Херсоне проводятся масштабные обыски по делу Кати Гандзюк

20-01-2020, 15:24

В киевском метрополитене обещают запустить Wi Fi в апреле 2020 года

17-01-2020, 17:46

Уход за плиткой в вашем доме – как защитить швы от повреждений?

17-01-2020, 15:09

Одежда оптом от производителя Opt-Kolo - Идеальное решение для пополнения ассортимента магазина

16-01-2020, 15:02

Нужно ли удалять зубы мудрости?

16-01-2020, 13:25

В Одессе пройдут совместные учения Украины и НАТО

14-01-2020, 16:07

15 января в Одессе несколько районов останутся без воды

14-01-2020, 11:00

В Киеве кипятком из теплотрассы затопило ТЦ Ocean Plaza

14-01-2020, 10:20

Обзор на смартфоны ZTE: как выбрать подходящую модель

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Луганске и Донецке расстреляли командиров террористических подразделений » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня