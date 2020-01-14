Укрпочта в 2019 году получила 600 млн грн чистой прибыли

Как сообщает пресс-служба компании, в 2019 году Укрпочта получила 600 млн гривень чистой прибыли.

За этот период чистый доход компании от реализации продукции составляет 8,2 млрд гривень , что на 20,6% больше чем в 2018 году.

Как и в предыдущие годы, Укрпочта продолжила наращивать объем бизнеса, в том числе международных отправлений. Так, экспорт вырос на 50% по сравнению с 2018 годом. За последние четыре года почти вдвое увеличилось количество направлений прямого транспортного сообщения - в 2016 их было 81, в 2019 году. - 146 направлений. При этом если в 2016 году все отправления оформлялись исключительно в отделении, то сейчас 65% международных отправлений - онлайн.

Также Укрпочта последнее время внедряет современные каналы коммуникаций с клиентами - оформление через «Личный кабинет» посылок и писем на сайте компании, онлайн-подписка, чат боты в facebook, viber, telegram.

Компания в прошлом году значительно увеличила доход от сдачи в аренду помещений, которые не используются в хозяйственной деятельности. По итогам 2019 Укрпочта ожидает получить 69 млн грн. Для сравнения: в 2016 году предприятие получило по этому направлению деятельности только 11 млн грн.

Все аукционы компания проводит открыто исключительно через систему электронных закупок Prozorro Продажи. Также через Prozorro Укрпочта в 2019 году первой среди госкомпаний начала заключать рамочные соглашения на закупку топлива, газа, электроэнергии. При этом торги происходят по конкурентным процедурам и общая экономия на закупках составляет более 700 млн грн, из которых 150 млн грн - за прошлый год.

Кроме того, национальный почтовый оператор уделяет значительное внимание качеству обслуживания, применяя «тайного покупателя» для оценки работы операторов в отделениях. За два последних года NPS (индекс лояльности клиентов) с негативного 18% вырос до +33%.