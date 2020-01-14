Землепользователи и собственники земли в Луганской области заплатили более 300 млн гривень налога

В Луганской области юридические и физические лица в январе-декабря 2019 года уплатили 335 млн 897 тыс. гривень платы за землю. Эти средства были направлены в местные бюджеты региона.

Специалисты Главного управления ГНС в Луганской области сообщают, что в соответствии с налоговым законодательством, собственники земли и землепользователи платят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком.

В случае прекращения права собственности или права пользования земельным участком плата за землю уплачивается за фактический период нахождения земли в собственности или пользовании в отчетном году.