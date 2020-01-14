В Луганской области Орехово и Золотое снова под обстрелами из минометов - 1 боец погиб и 1 ранен

20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы три раза открывали огонь по позициям ВСУ в районе Золотое и Орехово - из гранатометов различных систем и 120-мм минометов, из которых противник произвел 17 выстрелов.

В Донецкой области под обстрелом оказались

Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета;

Марьинка - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Водяное - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Новотроицкое - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Травневе - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Луганское - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Вчера, 20 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.