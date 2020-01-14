В Северодонецком горсовете паника из-за слухов о введении военно-гражданской администрации

Из-за слухов о введении в Северодонецке военно-гражданской администрации, исполком городского совета принял решение обратиться к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, в СНБО и обвинил Луганскую областную администрацию и ее председателя в грубом нарушении одного из базовых прав, соблюдать которое Украина обязалась еще в 1997 году — права на местное самоуправление.

Гдлава Луганской областной администрации Сергей Гайдай прокомментировал жерналисту CityNews это заявление:

«Шахов, для мене — звичайний народний депутат від Луганщини. Бачив його тричі у своєму житті. Більше нічого не пов’язує. Сєвєродонецькому виконкому треба вийти в місто і подивитись на стан у якому знаходиться моє рідно місто! Може тоді вони зайнялись би роботою, а не листуванням».

Членам исполкома Северодонецкого городского совета из неофициальных источников стало известно, что в Офис Президента Украины обратился или готовит обращение председатель Луганской областной государственной администрации — областной военно-гражданской администрации Гайдай С. В. с предложением ввести в Северодонецке военно-гражданскую администрацию.

Сейчас нам неизвестны мотивация и правовые основания, на которых основывается это обращение, поскольку такие важные для жителей одного из крупных городов Украины шаги господин Гайдай делает тайно. Информация об обращении не обнародована ни к жителям города, ни в органе местного самоуправления, ни в СМИ, об этом не знают даже работники ОГА-ВЦА. Такая закрытость действий регионального руководителя впечатляет, не возвращаемся мы вдруг во времена СССР?

Однако мы хотим информировать Вас о реальном состоянии местного самоуправления и о социально-экономической ситуации в городе Северодонецк.

В течение всего 2019 Северодонецкий городской совет работает стабильно и результативно, в совете сложилась ситуативное большинство — 25 депутатов из 36 общего состава совета. В большинство входят депутаты от разных политических партий: БПП «Солидарность», «Оппозиционный блок», ВО «Батькивщина», Радикальная партия О.Ляшко, «Наш Край». В 2019 году городской совет провел 16 сессий (проведено 24 пленарных заседания), было принято 1445 решений.

Также стабильно работает исполнительный комитет, который провел в 2019 году 34 заседания и принял 1333 решения. 13 января проведено первое в 2020 году заседание исполнительного комитета.

22 декабря 2018 городской совет 2/3 депутатов от общего состава прекратил полномочия городского головы Северодонецка Валентина Казакова, причиной этого стали признаные судом коррупционные действия городского головы, признаные судами нарушения им прав граждан, а также крайне негативные результаты его деятельности для хозяйства города. Так, в 2018 году не были освоены средства, выделенные городским советом на ремонт дорог, как следствие, состояние их перед зимой был ужасным. Было провален начало отопительного сезона и две недели ноябрьских морозов 2018 2/3 жители города мерзли в холодных квартирах, не работали школы и детские сады. Впервые в истории в 2018 году в городе останавливалось троллейбусных движение. Властью принимались противоправные антисоциальные решения, вроде отмены льготного проезда пенсионеров в коммунальном транспорте, которые потом отменяли суды.

По поручению сессии городского совета и в соответствии с законом полномочия городского головы пока исполняет секретарь городского совета Вячеслав Ткачук.

На сегодня в городе нет никаких проблем с предоставлением коммунальных услуг, стабильно работает городской транспорт в исправном состоянии все лифты, светофоры и т. Впервые за несколько последних лет проведен масштабный ремонт городских дорог и тротуаров, городская больница получила современное оборудование на 40 млн грн и де-факто выполняет в Луганской области функции медицинского учреждения третьего уровня, где лечатся больные со всего региона. За год существенно улучшилось внешний вид города — проведена реконструкция наружного освещения, установлены современные светофоры, оборудованные современные пешеходные переходы. На капитальные ремонты объектов коммунального хозяйства, приобретение оборудования, на другие расходы из фонда развития в 2019 году выделено 207154,97 тыс. при том, что в 2018 году такие расходы составляли 94128,77 тыс.

Если учитывать не искривленные оценочные суждения определенных лиц, а руководствоваться объективными показателями, которые характеризуют социально-экономических развитие города, во всех рейтингах Северодонецк занимает достойные места. Которые никак не свидетельствуют о проблемах, которые действительно есть в других населенных пунктах Луганской области, возглавляемой Сергеем Гайдаем.

По рейтингу прозрачности городов, обнародованному Международным центром перспективных исследований в ноябре, Северодонецк — третий среди 50 крупнейших городов Украины.

Учитывая указанное мы не видим каких-либо оснований для введения военно-гражданской администрации в Северодонецке ни с точки зрения закона, ни с точки зрения целесообразности такого шага для предоставления социальных услуг населению города.

Согласно части 2 статьи 3 Европейской Хартии местного самоуправления: местное самоуправление осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов свободно избираются тайным голосованием на основе прямого, равного, всеобщего избирательного права и которые могут иметь подотчетные им исполнительные органы. Соблюдать эту норму Украина взяла на себя обязательства еще в 1997 году.

Поэтому попытки введения в городе ВЦА считаем нарушение международных обязательств Украины и грубым пренебрежением правом территориальной громады Северодонецка на местное самоуправление, тем более, что Северодонецк не находится в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).

Мы считаем, что такие сомнительные с точки зрения закона и здравого смысла действия Сергей Гайдай осуществляет, выполняя политический заказ группы народного депутата Сергея Шахова, который намерен установить контроль над Северодонецком.

Понятно, что лучше всего это осуществить, именно поставив подконтрольного себе (то есть Сергею Шахову) голову ВЦА, который таким образом получит перед выборами не только админресурс, но и бесконтрольный (со стороны общества или депутатов городского совета) доступ в городской бюджет в 1,3 миллиарда гривень с профицитом за 2019 год в 150 млн. грн.