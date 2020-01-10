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В Лисичанске новый тариф на газ и его транспортировку

Вчера, 18:02 citynews.net.ua | Напечатать

Лисичанский филиал АО «Луганскгаз» сообщает, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины цена реализации природного газа для бытовых потребителей (населения) с 1 января 2020 составляет 6,91399 грн. за 1 куб. м.

При этом в структуру вышеупомянутого тарифа не входит тариф на услуги по распределению природного газа.

Оплата потребителем за услуги по распределению природного газа осуществляется отдельно.

Согласно методологии месячная стоимость услуги распределения природного газа определяется как произведение 1/12 годовой заказанной мощности объекта потребителя на тариф, установленный Регулятором для соответствующего Оператора ГРМ из расчета месячной стоимости одного кубического метра заказанной мощности.

Согласно постановлению НКРЭКУ от 24.12.2019р. № 3031 для АО «Луганскгаз» установлен следующий тариф на услуги распределения природного газа на период с 1 января 2020 до 30 июня 2020 включительно, тариф на услуги распределения природного газа составляет 1,02 грн за 1 куб. м в месяц (с учетом НДС).

Таким образом за каждый потребленный кубометр природного газа, жители Лисичанска должны еще доплачивать за его транспортировку.


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