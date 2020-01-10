Офис Генерального прокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по показаниям освобожденных пленных

Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщает офис Генпрокурора, в своих показаниях бывшие пленники российских террористов сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, примененим физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» и их пособников.

Обстоятельства совершения преступлений и лиц, их совершивших, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведение агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций «ДНР» и «ЛНР», совершения ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

Сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.