В Луганской области заболеваемость гриппом ниже эпидемического порога

За третью неделю 2020 года, по состоянию на 20 января, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Луганской области не превышен (- 46,2%).

Как сообщает Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины, при эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 287,8 на 100 000 населения.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 1961 человек, из них 1255 (63,9%) детей в возрасте до 14 лет.

Госпитализировано 103 больных, в том числе 72 ребенка в возрасте до 14 лет.

С начала эпидемического сезона в области против гриппа привито 2895 человек.